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Camiye giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 20:49 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, öğlen namazı için camiye giden Galip Mangaltepe (73), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, öğlen namazı için camiye giden Galip Mangaltepe (73), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde D-755 yolunun Üçevler köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim K. yönetimindeki 34 KZU 78 plakalı otomobil, camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Galip Mangaltepe'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mangaltepe, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mangaltepe, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mangaltepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü İbrahim K., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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