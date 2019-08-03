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Camiye giren peçeli baykuş korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 15:09 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren peçeli baykuş yakalanarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren peçeli baykuş yakalanarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçenin Göçmenler Mahallesi'ndeki Göçmenler Cami'nde denetimli serbestlik kapsamında görev yapan Ertan Karabacak, camiye bir kuş girdiğini fark etti. Kuşu yakalayan Karabacak, cami imamı Ahmet Atalay ve Cami Dernek Başkanı İbrahim Talan'a haber verdi. Kuşun peçeli baykuş olduğu anlaşılınca da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Gelen ekipler, en geniş yayılım alanına sahip türlerden biri olduğu bilinen peçeli baykuşu korumaya aldı.

Baykuşun, bakımlarının yapılmasının ardından doğaya bırakılacağını belirten İbrahim Talan, "Camimizde yakın zamanda zehirli boz yılan yakalanmıştı. Şimdi de baykuşumuz geldi" diye konuştu.

Camide temizlik yapan Ertan Karabacak ise içeri girdiğinde kuşu fark ettiğini belirterek, "Güzel ve sevimli bir kuş. Zayıf ve bitkin bir durumdaydı. Bakımlarının yapılmasının ardından doğal ortamına kısa sürede kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

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