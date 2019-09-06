HABER

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Denizli’de hırsızlık şüphelisi şahıs abdest alıp, namaz kıldığı ve 1 gece kaldığı camiden çıkışta bilgisayar çaldı.

Denizli’de hırsızlık şüphelisi şahıs abdest alıp, namaz kıldığı ve 1 gece kaldığı camiden çıkışta bilgisayar çaldı. Şüpheli şahsın camiye girip abdest alması ve çaldığı laptop bilgisayarı poşetle taşıması ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerindeki Bilal Habeşi Camii’nde meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen şahıs geçtiğimiz 3 Ağustos’ta elinde bir poşetle camiye gelerek, önce şadırvana girdi. Burada abdest alan şahıs görgü tanıklarının iddialarına göre vakit namazını kıldıktan sonra camide kaldı. Gece geç saatlerde cami müezzinin odasının penceresini zorlayarak içeri giren şahıs odada bir süre para aradı. Para bulamayınca gözüne laptopu kestiren şüpheli, çaldığı bilgisayarı bir poşete koyarak sabah erken saatlerde camiden ayrıldı. Olay, müezzinin camiye gelmesi ile ortaya çıktı. Odanın dağınık olduğunu ve laptopun yerinde olmadığını gören müezzin polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cami içinde parmak izi örnekleri güvenlik kamera kayıtlarını alarak soruşturma başlattı.
Hırsızlık şüphelisi şahsın camiye girmesi, abdest alması ve çaldığı laptopu poşete koyarak camiden ayrılması ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisini tespit etti. Şahsın yakalanması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.

PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Menderes açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandıMenderes açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı
FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildiFETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.