Camiye giren yılan, 3 gün sonra yakalandı

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren boz yılan, cemaat ve öğrencileri tedirgin etti. Yılan, 3 gün süren uğraş sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Kuran Kursu öğrencisi Kadir Çağrı Kırıcı, akşam namazı öncesinde caminin pencerelerini açmak için içeri girdiğinde halıların üzerinde gezinen yılanı görerek, hızla dışarı kaçtı. Kırıcı, durumu cami imamı Ahmet Atalay'a bildirdi. Caminin güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, içeride gezinen yılan saniye saniye görüntülendi. 3 gün boyunca aranan yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

İmam Atalay, yılanın camiye akşam saatlerinde dış kapı altından girdiğini belirterek, "Akşam namazı için camiye giren öğrencimiz yılanı fark etmiş. Bunun üzerine bizler de müdahale ettik. En sonunda duvar kenarındaki tahtaların arasına saklanmış halde bularak yakaladık. Bunun için üç gün nöbet tuttuk geceli gündüzlü. Sonundan da Allah'a hamd olsun saklandığı yerden alarak rahat bir şekilde namazımızı kıldık" dedi.

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