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  4. Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

27.11.2020 20:39 | Son Güncelleme:
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Burdur’da camiden yardım paralarını çalan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Burdur’da camiden yardım paralarını çalan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık yapan zanlının camiye girmesi ve yaradım paralarını almak için etrafı didik dik etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şirinevler Mahallesi’nde 9 Kasım’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ç. (45) hırsızlık yapmak için Şirinevler Camii’ne girdi. Hırsızlık zanlısı Erol Ç., yardım paralarını almak için bulunduğu odanın anahtarını aramaya başladı. Kitap raflarına ve halının altına baktıktan sonra anahtarı bulamayan Erol Ç., bu sefer de camiye ait başka anahtarlarla kapıyı zorlamaya başladı. Uzun uğraşın sonunda anahtarı bulan Erol Ç., kapıyı açarak içeride bulunan 700 TL değerindeki bozuk paralarla, 300 TL değerindeki kağıt parayı cebine atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumdan şüphelenen cami görevlisinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine olay polise haber verildi. Polis ekipleri kısa sürede Erol Ç.’yi kıskıvrak yakaladı.

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