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"Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Yunan mühendis Athanasios Karanatsios, İslamiyet'i seçti - Athanasios Karanatsios: - "Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti, içten gelen bir şey"

KAYSERİ (AA) - Yunanistan vatandaşı 30 yaşındaki mühendis Athanasios Karanatsios, İslamiyet'i seçti.

Yaşadığı Selanik'te Müslüman arkadaşları olan ve iki yıldır da mesleği gereği sıklıkla Kayseri'ye gelen makine mühendisi Karanatsios, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Müslüman oldu.

İl Müftüsü Şahin Güven, törende yaptığı konuşmada, bir hafta içerisinde müftülüğe ikinci kez ihtida için müracaat edildiğini söyledi.

Yunanistan vatandaşı Karanatsios'e Kayseri'de Müslümanlığın nasip olduğunu ifade eden Güven, "Kardeşimiz iki yıldır İslamiyet'i araştırdığını ve iki yılın sonunda Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi." dedi.

Güven, 2016 yılından bugüne 28 ihtida merasimi gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.

Karanatsios de Müslümanların yaşadıkları zulümleri gördüğünü ve İslamiyet hakkında yapılan olumsuz propagandalardan etkilenerek araştırma yapmaya başladığını anlattı.

İslam'da tek Allah inancı olduğunu ve doğru yolu orada bulduğunu vurgulayan Karanatsios, "Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti, içten gelen bir şey. İslamiyet ile ilgili olumsuz bir propaganda var. Sürekli kötü haberler yayılıyor. Bunu görünce İslam'ı araştırmaya başladım. Bu durumun böyle olmadığını fark ettim. İslam tamamen iyi şeylerle dolu. İnsanlar araştırdığında daha açık bilgiye sahip olabilir." diye konuştu.

Özellikle ABD'nin Müslümanları terörist olarak yansıttığını ve bunu yaydığını ifade eden Karanatsios, gerçeğin böyle olmadığını, İslamiyet'in barış dini olduğunu belirtti.

İhtida töreninin ardından Güven, Karanatsios'e Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

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Athanasios Karanatsios İslamiyet'i seçti Kayseri Yunan vatandaşı

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