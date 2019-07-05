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Cami’ye hırsızlığa giren 2 kişi yakalanınca “uyumaya girdik” dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 01:51 | Son Güncelleme

Adana’da 2 genç hırsızlık için camii içerisinde polis ekiplerine yakalandı.

Cami’ye hırsızlığa giren 2 kişi yakalanınca “uyumaya girdik” dedi

Adana’da 2 genç hırsızlık için camii içerisinde polis ekiplerine yakalandı. Genç gülerek,” Yatmaya girdik” diye kendilerini savunması dikkat çekti.
Olay, Çukurova İlçesine bağlı Mahfesığmaz mahallesi Somuncu Baba Albay Tahsin Ulu Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 2 genç camii içerisinde hırsızlığa girdi. Bu sırada devriye atan polis ekipleri caminin kapısının açık olduğu fark etmesi üzerine içeriyi kontrol ettiğinde 2 genci fark etti. Bunun üzerine 2 genç gözaltına alındı.
Gözaltına alınan gençler gülerek,” Yatmaya girdik” diyerek kendilerini savunması ise dikkat çekti.

Cami’ye hırsızlığa giren 2 kişi yakalanınca “uyumaya girdik” dedi

Cami’ye hırsızlığa giren 2 kişi yakalanınca “uyumaya girdik” dedi

Cami’ye hırsızlığa giren 2 kişi yakalanınca “uyumaya girdik” dedi

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