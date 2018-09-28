'Camiye yardım' diyerek dilenirken yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Külliye Camii önüne karton kutu koyup 'Camiye yardım' diyerek dilenen İsa Ş. (56), zabıta ekiplerince yakalandı.
Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı vakti cami çevrelerinde dilencilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, Külliye Camii önüne karton kutu koyup, 'Camiye yardım' diyerek vatandaşlardan para toplandığını fark etti. Zabıta ekipleri, para toplayan İsa Ş.'den müftülük tanıtım kartını talep etti. Kartının olmadığını belirten İsa Ş., zabıta karakoluna götürülürken, para dolu kutuya da el konuldu. İsa Ş.'nin dilendiğini belirleyen ekipler, kutudaki 184 lira 60 kuruşa el koyarken, Kabahatler Kanunu'na göre de 127 lira ceza yazdı.
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