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Camiye zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zihinsel engelli, serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve "hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla engelli raporu bulunan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin kundaklanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Cami içindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet B. (19), 5 Ağustos'ta Harmantepe Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

"Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirtilen şüpheli, hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane kundaklama Yunus Emre Camisi

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