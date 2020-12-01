Camiye zarar veren şahıs, adli kontrolle serbest

Edirne’de 591 yıllık Şahmelek Camisi’ne zarar veren, ardından kasketini asıp kayıplara karışan ve geç saatlerde camiye yakın bölgede bekçiler tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne’de Osmanlı döneminde Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan Şahmelek Camisi’nin aydınlatmalarına, kamerasına, çeşmesine ve tabelalarına zarar veren şahıs ardından kayıplara karıştı. Camiye gelen imam her tarafın talan edildiğini görüne polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede şüpheli şahsın kimliğini belirledi.

Edirne Selimiye Polis Merkez Amirliği bünyesinde görevli bekçiler durumundan şüphelendikleri şahsı kovalamaca sonucu yakalayıp gözaltına aldı. Camiye yakın bir bölgede gözaltına alınan şahsın Şahmelek Camisi’ne zarar veren E.P. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

