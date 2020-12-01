HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Camiye zarar veren şahıs, adli kontrolle serbest

Camiye zarar veren şahıs, adli kontrolle serbest

01.12.2020 14:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de 591 yıllık Şahmelek Camisi’ne zarar veren, ardından kasketini asıp kayıplara karışan ve geç saatlerde camiye yakın bölgede bekçiler tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edirne’de Osmanlı döneminde Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan Şahmelek Camisi’nin aydınlatmalarına, kamerasına, çeşmesine ve tabelalarına zarar veren şahıs ardından kayıplara karıştı.

Edirne’de 591 yıllık Şahmelek Camisi’ne zarar veren, ardından kasketini asıp kayıplara karışan ve geç saatlerde camiye yakın bölgede bekçiler tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne’de Osmanlı döneminde Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan Şahmelek Camisi’nin aydınlatmalarına, kamerasına, çeşmesine ve tabelalarına zarar veren şahıs ardından kayıplara karıştı. Camiye gelen imam her tarafın talan edildiğini görüne polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede şüpheli şahsın kimliğini belirledi.
Edirne Selimiye Polis Merkez Amirliği bünyesinde görevli bekçiler durumundan şüphelendikleri şahsı kovalamaca sonucu yakalayıp gözaltına aldı. Camiye yakın bir bölgede gözaltına alınan şahsın Şahmelek Camisi’ne zarar veren E.P. olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Koronavirüs kabusu! 8 günde bir aile yok olduKoronavirüs kabusu! 8 günde bir aile yok oldu
Çekiliş sonuçları belli oldu! 14 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 14 milyon TL'yi aşan ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Dünyada bir ilk! Koronavirüs nefesten tespit edilecek

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Eve giremeyen hırsızın yaptığı 'pes artık' dedirtti

Eve giremeyen hırsızın yaptığı 'pes' dedirtti

Gaziantep'de korkunç olay! İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Koronavirüs kabusu! 8 günde bir aile yok oldu

Koronavirüs kabusu! 8 günde bir aile yok oldu

Antalya'da vaka artış hızı yüzde 50'ye yaklaştı! Camilerden anonslar yankılanıyor

Vaka artışı yüzde 50'ye gelince camilerden anonslar başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.