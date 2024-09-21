Camiyi su bastı! Taksim'de yağmura yakalananlar sığınacak durak aradı: İstanbul'da sağanak başladı

İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinde yağmur başladı, sabah saatlerinde etkisini iyice gösterdi. Taksim Meydanı’nda aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde de sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

CAMİNİN ŞADIRVANINI SU BASTI

Yağmur sabah saatlerinde Küçükçekmece ve çevresinde de etkili oldu. Yağmur nedeniyle Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Mustafa Güllü Camisinin şadırvanı ve konferans salonu su ile doldu. Yaklaşık yarım metre su ile dolan şadırvanda oturaklar suya gömüldü. Tuvaletlerin de su içerisinde kaldığı alan kullanılamaz hale geldi.

"10 DAKİKA YAĞMUR YAĞSIN KANAL GERİYE VURUYOR"

Mustafa Güllü Camisi Dernek Başkanı Ali Deniz, "Burası 1 senedir aynı. Yağmur yağdığı zaman kanal tıkalı olduğu için su gitmiyor. Burası aşağıda olduğu için burayı su basıyor. İSKİ'ye gittik olmadı, belediyeye gittik olmadı. Hiçbiri ilgilenmedi. Hep 'Geleceğiz' dediler. Ne gelen var ne giden. 10 dakika yağmur yağsın kanal geriye vuruyor. Bu kanal suyu. Koskoca Atatürk Mahallesi'nin kanalı buradan geçiyor. İçeride yaklaşık yarım metre su var. Oturaklar suya gömülmüş" dedi.

Yağmurun aralıklarla etkili olması bekleniyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır