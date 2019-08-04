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Çamköy Arenası için boğa güreşi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 19:13 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bu yıl 130 namlı boğa ile 23'üncü Çamköy Boğa Güreşi Festivali düzenlendi. Festivalden elde edilen gelirin, Çamköy Arenası'nın iyileştirme çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.  Germencik Belediyesi tarafından 23'üncü Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali, Çamköy Arenası'nda düzenlendi.

Çamköy Arenası için boğa güreşi

Bahattin ALBAYRAK/GERMENCİK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bu yıl 130 namlı boğa ile 23'üncü Çamköy Boğa Güreşi Festivali düzenlendi. Festivalden elde edilen gelirin, Çamköy Arenası'nın iyileştirme çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.
Germencik Belediyesi tarafından 23'üncü Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali, Çamköy Arenası'nda düzenlendi. Güreş için Artvin, Muğla, İzmir ve Aydın'dan toplam 130 boğa getirildi. Festivalde deste, tozkoparan, orta, başaltı, baş, süper baş, baş üstü ve süper baş üstü kategorilerinde güreşler oldu. Güreşler sonunda derece alan boğa sahiplerine, toplam 35 kupa ve 110 bin liralık para ödülü verildi. Sıcak havaya rağmen güreşleri, yaklaşık 4 bin kişi izledi.
Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Derneği Başkanı Abdurrahman Karazor, boğa güreşi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nin, arenanın iyileştirme çalışmaları için yapıldığını belirten Karazor, "Şampiyon boğalar, burada. Kıran kırana geçen güreşlerimiz, beklediğimiz gibi yoğun ilgi gördü. Biletleri 15 liradan satılan güreşleri yaklaşık 4 bin güreşsever izledi" dedi.
Abdurrahman Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e boğa güreşine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Çamköy Arenası için boğa güreşiÇamköy Arenası için boğa güreşiÇamköy Arenası için boğa güreşiÇamköy Arenası için boğa güreşi

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