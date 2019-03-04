Camla kesilen kol damar nakliyle kurtarıldı

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Operatör Uzman Doktor Muhammet Murat Cantürk, yaptığı açıklamada, kalp damar cerrahisi olarak yaklaşık iki yıldır hizmet verdiklerini söyledi.

Bunların dışında büyük damar yaralanmalarına müdahale ettiklerini vurgulayan Cantürk, şöyle konuştu:

"Vücudun değişik bölgelerinden damarlar alarak, bu bölgelere naklettik. Bu hastamız da onlardan biri. Böylece kan akışını, devamlılığını sağlayarak mevcut organın kanlanmasını devam ettirdik. Hedefimiz kalp damar ünitesini kurmak, ameliyathane ve yoğun bakımı hizmete geçirmek. Aktif olarak, Bandırma'ya açık kalp cerrahisini, koroner arter hastalıklarına ve kalp kapak hastalıklarına müdahale şansını getirmeye çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz."

Ameliyatla sağlığına kavuşan Taha Elçi de "Allah Murat doktorumuzdan razı olsun. Onlar olmasaydı bu kolum kesilmiş olurdu." dedi.

