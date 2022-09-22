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  4. Camları kırdı, 9. kattan kendini aşağıya sarkıttı! Polis 5 defa dağıtsa da... Yağmurun altında yüzlerce kişi dehşeti böyle izledi

Camları kırdı, 9. kattan kendini aşağıya sarkıttı! Polis 5 defa dağıtsa da... Yağmurun altında yüzlerce kişi dehşeti böyle izledi

22.09.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta saatler süren bir intihar girişimi olayı yaşandı. Polis, bir yandan camları kırıp kendini 9. kattan aşağıya sarkıtan genci ikna etmeye çalışırken bir yandan bölgede toplanan yüzlerce kişiden oluşan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Meraklı vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan bir genci saatlerce yağmura aldırış etmeden izledi, olayı kayıt altına almak için birbirleriyle yarıştı.

Camları kırdı, 9. kattan kendini aşağıya sarkıttı! Polis 5 defa dağıtsa da... Yağmurun altında yüzlerce kişi dehşeti böyle izledi

Muş’ta psikolojik sorunlar yaşayan A.Ç. isimli bir genç, İstasyon Caddesi’ndeki 9 katlı bir binanın en üst katında intihar girişiminde bulundu. Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bina önünde atlama yastığı açan ekipler, kendisini pencereden sarkıtarak camları kıran şahsı sakinleştirmeye çalıştı.

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YÜZLERCE VATANDAŞ TOPLANDI

Polis ekipleri, A.Ç.’yi ikna etmeye çalışırken, çevredeki yüzlerce vatandaş, ellerindeki cep telefonlarıyla o anı kameraya almaya çalıştı. Yağmura rağmen usanmadan saatlerce tiyatro izler gibi durumu izleyen vatandaşlar, görüntü almak için adeta birbirleriyle yarış içerisine girdi.

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POLİS 5 DEFA DAĞITSA DA...

Polis ekiplerinin 5 defa dağıttığı kalabalık, bir süre sonra yeniden yerlerini alarak kayda devam etti. 2 saatlik çalışma sonucu ikna edilen genç, bulunduğu yerden indirilerek ambulansa alındı. Elinde kesikler oluşan A.Ç., ambulansa Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılarak, ekipler normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muş intihar girişimi
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