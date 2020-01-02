Çamlıbel Geçidi’nde sis

Tokat-Sivas il sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi’nde kar yağışının ardından sis etkili oldu.

Tokat-Sivas karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sisli yolda sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan ormanlık alan doğa harikası manzaralara sahne oldu. Nakliyecilik yapan Bilal Adıyamannlı, Çamlıbel Geçidi dışında yolların temiz olduğunu, sisin görüş mesafesini düşürdüğünü ifade ederek, "Kar durumuna göre yola çıkıyoruz. Şirket yetkilileri kar buz olduğu zaman yola çıkmamamızı, mola vermemizi istiyor. O yönden rahatız” diye konuştu.

Yozgat’tan Amasya’ya yolculuk yapan Seyhan Doğan ise mola vermek için durdukları yolda doğa harikası bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

