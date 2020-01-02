HABER
  4. Çamlıbel Geçidi’nde sis

Çamlıbel Geçidi’nde sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Tokat-Sivas il sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi’nde kar yağışının ardından sis etkili oldu.Tokat-Sivas karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Tokat-Sivas il sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi’nde kar yağışının ardından sis etkili oldu.
Tokat-Sivas karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sisli yolda sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan ormanlık alan doğa harikası manzaralara sahne oldu. Nakliyecilik yapan Bilal Adıyamannlı, Çamlıbel Geçidi dışında yolların temiz olduğunu, sisin görüş mesafesini düşürdüğünü ifade ederek, "Kar durumuna göre yola çıkıyoruz. Şirket yetkilileri kar buz olduğu zaman yola çıkmamamızı, mola vermemizi istiyor. O yönden rahatız” diye konuştu.
Yozgat’tan Amasya’ya yolculuk yapan Seyhan Doğan ise mola vermek için durdukları yolda doğa harikası bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Dünyanın konuştuğu kaçışta Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuşDünyanın konuştuğu kaçışta Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş
Kapadokya’da Çinli turistlerin kar keyfiKapadokya’da Çinli turistlerin kar keyfi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Büyük ikramiye çıkan bilet talihlileri 20'şer milyon TL'lik ikramiyelerini aldı

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da dolu yağışı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.