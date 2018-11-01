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ÇAMLICA CAMİİ AYDINLATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

  Yapımına 29 Mart 2013'de başlanan ve ibadete açılmasına sayılı günler kalan Çamlıca Camii şehrin uzak noktalarından da rahatlıkla görülebilmesi için 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatıldı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
Yapımına 29 Mart 2013'de başlanan ve ibadete açılmasına sayılı günler kalan Çamlıca Camii şehrin uzak noktalarından da rahatlıkla görülebilmesi için 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatıldı. Daha önce minareleri aydınlatılan caminin görüntüsü, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, hafriyat çalışmaları ile yapımına başlanılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projesi özelliğini taşıyan, İstanbul'un turizm alanlarının içinde yer alacak olan caminin görselliği de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, daha önce 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılacağı açıklanan caminin, ilk olarak minareleri aydınlatılmıştı.

BOĞAZ'DA BİR İLK YAŞANDI
İstanbul'un hakim tepelerinden birinde yer alan Çamlıca Camiii'nin, özel bir aydınlatma yöntemi olan 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılarak, şehrin uzak noktalarından da görülebilmesi hedefleniyordu. Çalışmalar kapsamında, minarelerinin ardından dün gece ilk kez ana gövdesi aydınlatılan cami, İstanbul Boğazı'nın bir diğer yakasından, tarihi yarımada sırtlarından ve Eminönü'nden görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülere yansıyan Çamlıca Camii'nin, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdığı görüldü.

Görüntü dökümü:
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- Çamlıca Camii'nin Tarihi Yarımada sırtlarından genel ve detay görüntüleri
- Çamlıca Camii'nin Eminönü'nden genel ve detay görüntüleri

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