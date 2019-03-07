ÇAMLICA CAMİİ İBADETE AÇILDI (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

* AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ali AKSOYER-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

Görüntü dökümü:

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HAVADAN CAMİNİN GÖRÜNTÜLERİ

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AKTÜEL

-Ezan okunması

-Uzaktan cami görüntüsü

-Abdest alanlar

-Camiye girenler

-Vatandaşlarla röp.

-Binali Yıldırım'ın gelişi ve namaza durması

-Namazdan görüntü

-Dua edenler

-Camiden detaylar

07.03.2019 - 07.13 Haber Kodu : 190307009

07.03.2019 - 07.45 Haber Kodu : 190307010

