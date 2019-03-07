HABER

Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu ve ilk ibadet gerçekleştiriliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 06:32 | Son Güncelleme

Çamlıca Camii ibadete açılıyor. Yapımına yaklaşık 6 yıl önce başlanan Türkiye'nin en büyük camisinde ilk ezan okundu. Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Camii sabah namazı için ilk kez ibadete açıldı.

Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu ve ilk ibadet gerçekleştiriliyor!

Temeli 6 yıl önce atılan Çamlıca Camii'nin kapıları, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili ile açıldı.

Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camisi sabah namazı için kapılarını açtı.

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri haline geldi.

Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor.

İşte ibadete açılan Çamlıca Camii'nden ilk kareler:

WhatsApp Image 2019-03-07 at 06.24.19 (1)

WhatsApp Image 2019-03-07 at 06.24.19

WhatsApp Image 2019-03-07 at 06.24.18

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Suçüstü yakalandı! İlk sözleri bakın ne oldu!Suçüstü yakalandı! İlk sözleri bakın ne oldu!
Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çamlıca camii istanbul

En Çok Okunan Haberler

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Eğlence mekanlarına baskın! 20 kişiye gözaltı

Eğlence mekanlarına baskın! 20 kişiye gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı görüntü! Devrilen mum iki evi kül etti

Acı görüntü! Devrilen mum iki evi kül etti

Son dakika! İstanbul'da katliam! Kardeşi, 2 oğlu ve 1 yakınını öldürdü

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Suçüstü yakalandı! Hırsızın ilk sözleri 'karnımı doyuramıyorum' oldu

Suçüstü yakalandı! İlk sözleri bakın ne oldu!

Adana'da tehlikeli gerginlik! Çok sayıda polis olay yerine sevk edildi!

Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!

Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!

Türk ekibi, Antarktika Bilim Seferi'nden döndü

Türk heyet İstanbul'a döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.