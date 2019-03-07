Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu ve ilk ibadet gerçekleştiriliyor!

Temeli 6 yıl önce atılan Çamlıca Camii'nin kapıları, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili ile açıldı.

Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camisi sabah namazı için kapılarını açtı.

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri haline geldi.

Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor.

İşte ibadete açılan Çamlıca Camii'nden ilk kareler:





