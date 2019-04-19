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Çamlıca Camii’de Berat Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 23:35 | Son Güncelleme

Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı dolayısıyla binlerce kişi camiye akın etti.İstanbul’un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı düzenlendi.

Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı dolayısıyla binlerce kişi camiye akın etti.
İstanbul’un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı düzenlendi. Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program için vatandaşlar akşam namazı öncesinden camiye akın etmeye başladı. Programa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve binlerce vatandaş katıldı.
Akşam namazı ile yatsı namazı arasında camide Kur-an okunup dualar edildi. Programa her yaştan binlerce kişi katılırken, camiyi gezenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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