HABER

Çamlıca Camii’inde ilk cuma namazı kılındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Çamlıca Camii’nde bugün ilk cuma namazı kılındı.

Çamlıca Camii’inde ilk cuma namazı kılındı

İSTANBUL,(DHA)- Çamlıca Camii’nde bugün ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazını kılmak için camiye çok sayıda vatandaş akın etti. Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Ben sayın cumhurbaşkanımızın şahsında tüm emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun diyorum. Böylece devasa ve kalıcı bir eser meydana geldi” dedi.

İlk cuma namazında İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren Çamlıca Camii’ne birçok ilçeden gelen vatandaşlar cuma namazını kıldı. Halı serili alanda 25 bin olmak üzere toplam 63 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. İlk cuma namazının kılındığı Çamlıca Camii’ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katılarak cuma namazlarını kıldılar.

“KALICI BİR ESER MEYDANA GELDİ”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak cami çıkışında yaptığı değerlendirmede, “Bugün burada çok duygulandık. Büyük bir kalabalıkla beraber burada ilk cuma namazını eda etmiş olduk. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında tüm emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun diyorum. Böylece devasa ve kalıcı bir eser meydana geldi. İnşallah uzun yıllar hizmet verecek olan bu camimizde Müslüman kardeşlerimiz ibadetlerini yerine getirecek. Birçok değişik organizasyonlarında burada yapılabileceği bir külliye inşa edildi” diye konuştu.

“BURANIN BİR ÖZLEMİ VARDI”

Şenocak, “Kalabalığa bakıyoruz, buraya değişik ilçelerden birçok insanımız geliyor. Buranın bir özlemi vardı. Uzun yıllardır inşaatı devam eden bir yer olduğu için ilk cumanında kılınmasıyla da çok büyük bir kalabalık yer aldı. İnşallah hayırlı uğurlu olur” ifadelerini kullandı.

Çamlıca Camii’inde ilk cuma namazı kılındıÇamlıca Camii’inde ilk cuma namazı kılındıÇamlıca Camii’inde ilk cuma namazı kılındı

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık, kadınlara balık pişirip, dağıttıAK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık, kadınlara balık pişirip, dağıttı
CHP'li Torun: Ayrıştırmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğizCHP'li Torun: Ayrıştırmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Süleyman Soylu’dan muhalefetin iddialarına cevap

Soylu'dan sert açıklama! "Sokağa çıkamazdık"

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.