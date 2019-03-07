HABER

ÇAMLICA CAMİİ'NDE İLK EZAN OKUNDU-EK GÖRÜNTÜLER-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 07:46 | Son Güncelleme

* AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.  Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu.

* AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

Görüntü dökümü:
-------------
-Ezan okunması
-Uzaktan cami görüntüsü
-Abdest alanlar
-Camiye girenler
-Vatandaşlarla röp.
-Binali Yıldırım'ın gelişi ve namaza durması
-Namazdan görüntü
-Dua edenler
-Camiden detaylar

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
'Şivlilik' geleneğini böyle devam ettirdiler'Şivlilik' geleneğini böyle devam ettirdiler
Ankara'da trafik kazası: 2 yaralıAnkara'da trafik kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti (Ertuğrul Akbay kimdir?)

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kendisi yolda, araba metrelerce uzağında bulundu

Kendisi yolda, araba metrelerce uzağında bulundu

'Şivlilik' geleneğini böyle devam ettirdiler

'Şivlilik' geleneğini böyle devam ettirdiler

Acı görüntü! Devrilen mum iki evi kül etti

Acı görüntü! Devrilen mum iki evi kül etti

Son dakika! İstanbul'da katliam! Kardeşi, 2 oğlu ve 1 yakınını öldürdü

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.