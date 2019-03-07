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 ÇAMLICA CAMİİ'NDE KONUŞAN BİNALİ YILDIRIM: MUHTEŞEM BİR ESER OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 08:27 | Son Güncelleme

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, ibadete açılan Çamlıca Camii'inde sabah namazına katıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, ibadete açılan Çamlıca Camii'inde sabah namazına katıldı. Namazın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, "Muhteşem bir eser oldu. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir eseri güzel İstanbullumuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje müellifinden mimarına yapımında emeği olan bütün arkadaşlara İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Cami hakikaten İstanbul'un heybetini, güzelliğini, 7 tepeli İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş" dedi.
Binali Yıldırım, "Resmi açılışı daha sonra cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak. 3 aylar başlangıcı olması dolayısıyla, bugün Leyle-i Regaip vesilesiyle ilk ibadete açıldı. Sabah namazıyla birlikte yoğun bir cemaatle namazımızı eda ettik. Bir çok özelliği var. Bunları minarelerinde kubbesinde diğer aksamlarında bir çok ilkleri barındırıyor. Ben bu kadarını söyleyeyim şimdilik. İleri de bunları öğreneceksiniz." diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın açıklaması
-Genel ve detaylar

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