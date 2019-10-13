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Çamlıca Camii'nde mehmetçik için Fetih Suresi okundu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 08:45 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çamlıca Camii'nde Fetih Süresi okundu.

Çamlıca Camii'nde mehmetçik için Fetih Suresi okundu 

Ali Kerem Bengi - Murat Korkmaz / İSTANBUL,(DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çamlıca Camii'nde Fetih Süresi okundu.
Türkiye'nin başlatmış olduğu, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çamlıca Camii'nde Fetih Süresi okunup, dualar edildi. Vatandaşlarla birlikte, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da dua etti. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam 'Büyük Çamlıca Camii'ne ilk kez geliyorum. Bu cami muhteşem. İslam tarihine geçebilecek bir yapı. O yüzden bu inşaatın başından ve sonuna kadar emeği geçen herkese Allah razı olsun. Allah böyle güzel yapıların hakkını vermeyi nasip etsin inşallah. Biraz sonra namazı kılıp görevde olan askerlerimize dualarımızı edeceğiz. Allah cephedeki tüm askerlerimizi güç kuvvet versin. Şehit olanlar var onları da rahmetle saygıyla anlıyoruz. Bundan sonra inşallah şehit vermeden orada amacımıza ulaşıp dünya barışıyla alakalı huzurla sükunetle alakalı Türkiye ülke olarak da amacına ulaşmış olur hem de İslam coğrafyasındaki ağabeylik görevini yerine getirir inşallah' dedi
Barış Pınarı Harekatın görevli olan askere dua etmeye gelen Ali Yurdakul 'Askerlerimiz için geldik dua edeceğiz şehitlerimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah'ın izniyle vatanımızın her karışını sınırlarımızı savunacağız. Kanımızın son damlasına kadar. Buraya iki arkadaş olarak geldik. Şuan içerisi çok kalabalık herhalde' diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Çamlıca Camii'nde mehmetçik için Fetih Suresi okundu Çamlıca Camii'nde mehmetçik için Fetih Suresi okundu Çamlıca Camii'nde mehmetçik için Fetih Suresi okundu Çamlıca Camii'nde mehmetçik için Fetih Suresi okundu

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