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ÇAMLICA CAMİİ'NDEKİ IŞIK TESTLERİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 23:05 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA 7 Mart'ta Regaib Kandili'nde ibadete açılacak Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA
7 Mart'ta Regaib Kandili'nde ibadete açılacak Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı. Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii'ndeki ışıklar görsel şölen oluşturdu.
Çamlıca Camii Regaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ün DHA'ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı. Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın bir çok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti.

Görüntü Dökümü:
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-Çamlıca Camii'ndeki ışıklar
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki ışıklar
-Cami ve köprünün yer aldığı görüntüler
-Genel ve detaylar

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