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Çamlıca Camii'nin minareleri aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

YAPIMINA 29 Mart 2013 tarihinde başlanan ve inşası büyük ölçüde tamamlanan Çamlıca Camii'nin minareleri aydınlatıldı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) YAPIMINA 29 Mart 2013 tarihinde başlanan ve inşası büyük ölçüde tamamlanan Çamlıca Camii'nin minareleri aydınlatıldı. Şehrin uzak noktalarından da rahatlıkla görülebilmesi için 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılan minareler, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 29 Mart 2013 yılında hafriyat çalışmaları ile başlayan, Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projesi özelliğini taşıyan Çamlıca Camii'nin ibadete açılmasına az bir süre kaldı. Caminin yapımında sona gelinirken, İstanbul'un turizm alanlarının içinde yer alacak olan caminin görselliği de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, daha önce 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılacağı açıklanan caminin, ilk olarak minareleri aydınlatıldı. ŞEHRİN UZAK NOKTALARINDAN DA GÖRÜLEBİLECEK Özel bir aydınlatma yöntemi olan 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılarak, İstanbul'un hakim tepelerinden birinde yer alan Çamlıca Camii'nin, şehrin uzak noktalarından da görülebilmesi hedefleniyordu. Çalışmalar kapsamında ilk olarak minareleri aydınlatılan cami, Boğaz'ın bir diğer yakasından, Tarihi Yarımada sırtlarından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülere yansıyan Çamlıca Camii'nin, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdığı görüldü.

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