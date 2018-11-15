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Çamlıca Camisi'nde ilk sela okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 15:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'ne 7 tonluk avize takılırken, camide ilk sela okunarak akustik ses testi yapıldı.

Çamlıca Camisi'nde ilk sela okundu

Çalışmaların hızla sürdüğü camide halı döşeme işlemi geçtiğimiz hafta başlamıştı. Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan tamamen deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplanacak. Yüzde 98’i tamamlanan camiye takılan 7 tonluk avizenin aydınlatılması yapıldı. Öte yandan camide sela okunarak akustik ses testi yapılıyor.

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Çamlıca Camiimize yaklaşık ağırlığı 7 ton olan yüzlerce parçadan meydana gelen avize çalışması yaptık. Lambalarını taktık. Ve bunun testini yapıyoruz. Eş zamanlı olarak camiimizin içerisindeki akustik sisteminin de testini yapmaya devam ediyoruz. Tüm bunlarla beraber camiimizin içinde ve dışındaki işleri büyük bir özveri ile çalışarak devam ediyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamen bitirmiş olup ibadete almanın gayreti, çalışması ve azmi içerisinde bu faaliyetleri yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
çamlıca camisi Recep Tayyip Erdoğan

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