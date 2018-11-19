Çamlıca Camisi'ne mahya

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un dönemde yapılan en büyük camilerinden Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, "Türk Bayrağı" ve "Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun" yazılı mahyalar asıldı.

Mevlit Kandili, İstanbul'daki camilerde çeşitli programlarla kutlanıyor.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği Rebiülevvel 11'ini 12'sine bağlayan gece, İslam alemi tarafından Mevlit Kandili olarak kutlanıyor. Bu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, özellikle Selatin camilerine akın etti.

İnşaatı tamamlanarak iç süslemeleri devam eden Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına "Türk Bayrağı" ve "Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun" yazılı mahyalar asıldı.

