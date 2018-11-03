Çamlıca Camisi'nin halıları serilmeye başlandı

Cami halılarının özel tasarım olduğunu belirten Külünk, "Camimizin halıları yüzde 100'ü antibakteriyel özelliğe sahip. 17 bin metrekare büyüklüğünde bir halı. Halı serilmeden önce keçemiz seriliyor. Üstüne halı altı ısıtıcılarımız seriliyor. Üzerine de 17 bin metre kare büyüklüğündeki halılarımızı sermeye başladık." dedi.

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Ağustos 2013 tarihinde çamurların içerisinde çizmelerle caminin temelini attıklarını hatırlatarak, bugün halıların üzerinde bulundukları için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camisi'nin büyük bölümü tamamlandı.

Külünk, bunları yaparken eş zamanlı olarak caminin içindeki ekipmanların üzerinde de çalıştıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ses sistemi, ışık sistemi, ısıtma sistemi, havalandırma sistemi, güvenlik sistemleri, zayıf akım sistemleri gibi kapı pencere de dahil olmak üzere bütün sistemlerimizi, asansörlerimizi, yürüyen merdivenlerimizi test ediyoruz ki açılıştan sonra insanların istifadesine çok sağlıklı bir şekilde yardımcı olsun. Bununla beraber camimizin de içinde bulunduğu külliyenin diğer unsurları olan müze, kütüphane, sanat galerisi, konferans salonu, sanat atölyeleri bölümlerindeki çalışmalarımız da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Onları da eş zamanlı olarak tamamlamanın gayreti içerisindeyiz.

Camimizin etrafında yaklaşık 100 dönümlük bir alanda yapılan peyzaj çalışmaları da eş zamanlı olarak yürüyor. Bütün bu çalışmaları, test sürecini tamamladıktan sonra da sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün çalışmalarımızı bitirdiğimizi arz edeceğiz. Kendilerinin de uygun göreceği bir tarihte de camimizi ibadete açacağız. Bu tarihin çok ötede uzak bir tarih olmayacağını şimdiden çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Birkaç aylık bir zaman dilimi içerisinde bütün bu çalışmaları yoğun bir şekilde gayret göstererek bitiriyoruz."