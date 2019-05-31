ÇAMLICA GİŞELERDE DRONE'Lİ BAYRAM DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik tedbirleri, tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı. Bu kapsamda söz konusu trafik tedbirleri, bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. İstanbul'da da Çamlıca Gişeler'de polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Trafik denetimlerinde drone'lerden faydalanıldı. Trafik polislerince kontrol noktasında durdurulan sürücüler, emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılıyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekipleri

-Drone'nin görüntüsü

-Durdurulan araçlar

-Sürücülerin belgelerinin incelenmesi

-Genel ve detaylar

