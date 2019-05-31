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ÇAMLICA GİŞELERDE DRONE'LU TRAFİK DENETİMLERİ (Havadan görüntüyle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

Çamlıca Gişelerde Drone'lu trafik denetimleri   Ramazan EĞRİ-Gamze ŞiMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA-Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Çamlıca Gişelerde Drone'lu trafik denetimleri

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞiMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA-Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çamlıca gişelerde havadan ve karadan trafik denetimleri yapıldı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında şehirlerarası yollarda karadan ve havadan denetimler yapıyor. Çamlıca Gişelerde yapılan denetimlerde trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri drone yardımıyla tespit etti ve işlem uyguladı. Ayrıca polisler yolculuğa çıkan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

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