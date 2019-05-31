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Çamlıca Gişeler’deki yoğunluk havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Çamlıca Gişeler’de trafik yoğunlaşmaya başladı.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Çamlıca Gişeler’de trafik yoğunlaşmaya başladı. Gişelerdeki bayram tatili yoğunluğu havadan görüntülendi.
Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul’dan adeta göç başladı. Tatil nedeniyle araçlarıyla şehir dışına akın eden İstanbullular trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk noktalarından Çamlıca Gişeler’deki trafik havadan görüntülendi. Uzun araç kuyrukları olduğu görülürken, İstanbul genelinde saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56’ya ulaştı. Öte yandan polis helikopterinin de trafiği denetlediği görüldü.

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