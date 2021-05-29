Çamlıca Kulesi kaç metre, giriş ücretli mi? Çamlıca Kulesi özellikler neler?

İnşaatı tamamlanan Çamlıca Kulesi açılışı bugün gerçekleşti. Televizyon kulesi olarak hizmet vermeye başlayan dev kulede, halka açık restoranlar da bulunmakta. Uzunluğuyla dikkat çeken Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Çamlıca Kulesi kaç metre, giriş ücretli mi sorularını araştırıyor. Peki Çamlıca Kulesi kaç metre?

ÇAMLICA KULESİ KAÇ METRE, GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ? ÇAMLICA KULESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

2016 yılında yapımına başlanan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Mayıs tarihinde açıldı. İstanbul'un silüetine aylar önce katılmış olan Çamlıca Kules, televizyon kulesi olarak faaliyet göstermenin yanı sıra teras, restoran ve kafesi ile de İstanbullulara ve ziyarete gelen turistlere hizmet verecek. Kulenin açılışının ardından, Çamlıca Kulesi'ne giriş ücretli mi sorusu araştırılmaya başlandı.

Çamlıca Kulesi seyir terasının giriş ücretleri henüz kesinleşmiş değil. Giriş ücretleri ile ilgili detayların hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Eylül 2020 tarihi itibarıyla yayıncılık hizmetinin verilmesine başlanan kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabilmekte. Yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla beraber Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetleri dünya standartlarına taşınmış ve tek verici tesis modeline geçilmiş oldu. Bununla birlikte dağınık şekildeki vericiler birleştirildi ve şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliği engellenmiş oldu.

Kule, 369 metre uzunluğunda ve deniz seviyesinden yaklaşık 587 metrelik yüksekte bulunuyor. İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun katılım gösterdiği törenle resmi şekilde faaliyete geçti.



