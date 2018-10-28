Çamlıca kulesinde ilk 6 kat tamamlandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)- ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların da içinde yer alacağı üç kattan oluşan blok, daha önce yerleştirilen 3 katın üzerine hidrolik krikolarla konularak birleştirildi.

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR

Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.

İLK ALTI KATIN YERİNE YERLEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri başladı. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden başladı. Daha önce yerine yerleştirilen 3 katın ardından 3 katlı blok daha hidrolik krikolarla yükseltilerek, bu bloğun üzerine konuldu. . Böylece üst tarafta 6 kat tamamlanmış oldu. Bu katlarda restoranların bulunacağı öğrenildi. Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.