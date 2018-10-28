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Çamlıca kulesinde ilk 6 kat tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Çamlıca kulesinde ilk 6 kat tamamlandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)- ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların da içinde yer alacağı üç kattan oluşan blok, daha önce yerleştirilen 3 katın üzerine hidrolik krikolarla konularak birleştirildi.

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR

Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.

İLK ALTI KATIN YERİNE YERLEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri başladı. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden başladı. Daha önce yerine yerleştirilen 3 katın ardından 3 katlı blok daha hidrolik krikolarla yükseltilerek, bu bloğun üzerine konuldu. . Böylece üst tarafta 6 kat tamamlanmış oldu. Bu katlarda restoranların bulunacağı öğrenildi. Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

(FOTOĞRAF)

Çamlıca kulesinde ilk 6 kat tamamlandıÇamlıca kulesinde ilk 6 kat tamamlandıÇamlıca kulesinde ilk 6 kat tamamlandıÇamlıca kulesinde ilk 6 kat tamamlandı

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