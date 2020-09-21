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Çamlıca Tepesi'ndeki antenler sökülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümüne Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla başlandığını duyurdu.

Çamlıca Tepesi'ndeki antenler sökülüyor

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor.

'İSTANBULUMUZA HAYIRLI OLSUN'

Söküm işleminin başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca’daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi’ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

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(DHA)

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