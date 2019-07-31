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Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

Çamlıca Kulesi'nin yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kulenin dış cephesine iki blok daha yerleştirilirken inşaattaki son durum havadan görüntülendi.

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

2 BLOK DAHA YERLEŞTİRİLDİ

388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Son olarak 2 blok daha hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çamlıca Kulesi’nin yapımında gelinen son durum drone ile görüntülendi.

(İHA)

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çamlıca tv-radyo kulesi Çamlıca

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