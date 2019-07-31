Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

2 BLOK DAHA YERLEŞTİRİLDİ



388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Son olarak 2 blok daha hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Çamlıca Kulesi’nin yapımında gelinen son durum drone ile görüntülendi.

(İHA)

