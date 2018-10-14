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Çamlıdere Belediye Başkanı Can’a, çamdan klasik makam aracı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Çamlıdere ilçesi Belediye Başkanı Hazım Caner Can, çamdan Atatürk'ün makam aracının bir benzerini sembolik makam aracı olarak yaptırdı.

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Çamlıdere ilçesi Belediye Başkanı Hazım Caner Can, çamdan Atatürk'ün makam aracının bir benzerini sembolik makam aracı olarak yaptırdı. Çam ormanlarıyla çevrili Çamlıdere ilçesinin Belediye Başkanı Hazım Caner Can, çam ağaçlarından Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir'de sergilenen makam otomobilinin bir benzerini yaptırdı. Özel ‘Çamlıdere’ plakası taktırdığı otomobile ‘Çam’ adını veren Başkan Can, "Amacımız bu aracın ilçemizin tanıtımına katkı sağlamasıdır” dedi. Kullanmaya başladığı otomobilin saatte 90 kilometre hıza ulaştığını belirten Başkan Can, ilçeye gelen protokolü de bu otomobille gezdirdiğini söyledi. Başkan Can, "Otomobilimiz dış tasarımı 1930’lu yılların bir modelini yansıtıyor ve sembolik bir makam aracı olarak hizmet verecek. Ancak resmi törenlerde dini ve milli bayramlarda makam aracı olarak kullanacağız. Törenlerde geçiş yapması ayrı bir hava katacak. Orijinal ismi Beetle olan ve halk arasında vosvos olarak bilinen Volkswagen motoru var. Anıtkabir’deki Atatürk’ün araçlarından örnek aldık. Gövdesi ve kapıları orijinal birinci sınıf çam ağacından. Öyle ucuz kontrplak filan değil. Yapımında en iyi birinci sınıf malzemeden kullandık. Otomobil 45 bin liraya mal oldu" dedi. Otomobil ile ilçeye gelen misafirleri gezdirdiklerini belirten Başkan Can, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da bekliyoruz. Buraya geldiği zaman kendisini ahşap otomobilimizle gezdireceğiz" diye konuştu.

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