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Çamlıhemşin'de 'kaymakam' değişikliğine tepki yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:37 | Son Güncelleme

 RİZE’nin Çamlıhemşin Kaymakam'ı Okan Daştan'ın görev yerinin değiştirilmesine tepki gösteren vatandaşlar yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması yaptı.

Çamlıhemşin'de 'kaymakam' değişikliğine tepki yürüyüşü

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin Kaymakam'ı Okan Daştan'ın görev yerinin değiştirilmesine tepki gösteren vatandaşlar yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması yaptı.
Çamlıhemşin Kaymakamlığı önünde toplanan aralarında muhtarların da yer aldığı kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kaymakamımızın kalmasını istiyoruz, başkan sana güveniyoruz' yazılı pankartla ilçe merkezine yürüdü.
Çamlıhemşin Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kahan, kaymakamın görevde kalmasını istediklerini belirterek, "Vicdanımızın sesini dinleyerek, kaymakamımızdan memnun olduğumuz için burada toplandık. Kaymakamımızın burada kalmasını istiyoruz. Kaymakam Bey, köylülerimiz ve vatandaşlarımız tarafından çok sevilen biri. Derneğimizi toplanmasının amacı sadece demokratik hakkımızdır. Gitmemesi kabul görülürse sevineceğiz, kabul görmezse kaymakamımızı güzel bir şekilde uğurlayacağız. Devletimiz her zaman vardır. Bir kaymakamımız gidecek, diğeri gelecek. Onurumuzla çalışıp yolumuza devam edeceğiz. Siyasi büyüklerimize ve bu kararı veren büyüklerimize de saygılıyız" diye konuştu.

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Çamlıhemşin'de 'kaymakam' değişikliğine tepki yürüyüşüÇamlıhemşin'de 'kaymakam' değişikliğine tepki yürüyüşü

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