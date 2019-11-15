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Çamlıkoy Tabiat Parkı’nda muhteşem sonbahar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesi sınırlarında yer alan Çamlıkoy Tabiat Parkı sonbaharın bütün güzellikleri ile ziyaretçilerini bekliyor.Tekirdağ’ın Saray ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıkoy Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor.

Tekirdağ’ın Saray ilçesi sınırlarında yer alan Çamlıkoy Tabiat Parkı sonbaharın bütün güzellikleri ile ziyaretçilerini bekliyor.
Tekirdağ’ın Saray ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıkoy Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Tekirdağ’da her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Çamlıkoy Tabiat Parkı sonbaharın gelişiyle de birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Çamlıkoy Tabiat Parkı, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri alan Çamlıkoy Tabiat Parkı’nda aynı zamanda çadır kurulup kamp da yapılabiliyor.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parkalar Şube Müdürlüğü korumasında olan 45.1 hektar alana sahip tabiat parkında, özellikle yapraklı ağaçların oluşturduğu ortam fotoğraf tutkunları ve kampçılar için cazibe merkezi oluşturuyor.

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