HABER

Çamlıktepe Mahallesi ikinci korkuyu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açarken, 18 Haziran 2019 günü ilçenin Çamlıktepe Mahallesinde 8 kişinin ölümü 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinden sonra dün gece etkili olan yağmur mahalle sakinlerini korkuttu.Çamlıktepe Mahallesinde dün gece etkili olan yağmur nedeniyle bölgede temizleme çalışmaları sürerken, mahalle sakinleri her yağmur yağdığında büyük bir korku yaşadıklarını söylüyor.

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açarken, 18 Haziran 2019 günü ilçenin Çamlıktepe Mahallesinde 8 kişinin ölümü 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinden sonra dün gece etkili olan yağmur mahalle sakinlerini korkuttu.
Çamlıktepe Mahallesinde dün gece etkili olan yağmur nedeniyle bölgede temizleme çalışmaları sürerken, mahalle sakinleri her yağmur yağdığında büyük bir korku yaşadıklarını söylüyor. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından evler boşaltılırken vatandaşlar özellikle dün gece etkili olan yağmur nedeniyle çok korktuklarını belirttiler.
Çamlıktepe Mahalle Muhtarı Yusuf Kuloğlu, her yağıştan sonra Çamlıktepe’de korku yaşandığını belirterek, "Dün gece saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Çamlıktepe’nin moloz yığınlarıyla dolu olmasını nedeniyle buraların tekrar dolacağını biz bekliyorduk. Devlet burayla ilgili projeyi hazırlıyor. İnşallah kısa zamanda yapar. Çamlıktepe’de yıkılmayan evler boşaltıldı. Makinelerde çalışıyor. Evlerin boş olması nedeniyle gece saatlerinde burada kimsenin olmayışıyla bir olumsuzluk yaşanmadı. Gündüz olsaydı araçlar sıkıntı yaşayabilirdi. İnşallah yolun güzergahını değiştirip kısa zamanda bu sorunları ortadan kaldıracağız" dedi.
Çamlıktepe mahallesinden Hüseyin Cevahir ise "Her yağmur yağdığında aynı sıkıntı, aynı korku var. 24 saat korku içerisindeyiz. Biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Dün gece 4 tane vatandaşımız bekçilik yaptı. Menfez tıkandığı zaman evlerine gidemiyorlar. Her an tetikte beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, selle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri bölgede yaptığı arazi çalışmaları sonucunda hazırladıkları raporda selin nedenini “Çamlıktepe Deresi’nin heyelanla akan malzeme ile dolması ve oluşan gölün ani olarak boşalması" olarak gösterilmişti.

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşımKader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım
Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşüVan Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP'den RTÜK'e Salda Gölü tepkisi

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Rize'de sağanak ve hortum

Korkutan görüntü! Büyük panik

Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.