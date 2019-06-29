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Çamlıktepe’de kaybolan 2 kişi için yapılan çalışmalara ‘Turuncu’ uyarı nedeniyle ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmalarına sağanak yağış uyarısı nedeniyle ara verildi.Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran tarihinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmalarına sağanak yağış uyarısı nedeniyle ara verildi.
Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran tarihinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi. Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir’i (16) bulmak için 12 gündür süren arama çalışmaları şiddetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle durduruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından ‘turuncu’ seviyede uyarı yapılırken, hafta sonu uyarı periyotunda Trabzon merkezde metrekareye 40 ila 80 kg, Trabzon’un diğer ilçelerinde metrekareye 100 ila 200 kg sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Yetkililer, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi riskine uyarılarda bulundu.

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