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Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu selin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen selde kaybolan 2 kişinin cansız bedenine hala ulaşılamadı.

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu selin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen selde kaybolan 2 kişinin cansız bedenine hala ulaşılamadı. Bölgede selin yaraları sarılmaya çalışılırken, selin maddi bilançosu ise tam olarak belirlenemedi.
Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybetti. Mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu ve gençliğinin baharındaki Cengiz Cevahir’i arama çalışmalarına 30 kişilik JAK timinin yanı sıra Trabzon, Samsun, Erzurum AFAD, Jandarma Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi’nden çok sayıda görevli ve helikopterler katıldı ancak 1 aydır süren çalışmalarda kayıp 2 şahsın cesedine ulaşılamadı. Mahalle halkı da kendi aralarında ekipler kurarak arama çalışmalarına katılırken, bir sonuç elde edilemedi.
Selde 7 konut, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 kamu binası yıkılırken, 11 konut ve 3 iş yerinde ağır hasar tespit edildi. Çok sayıda hayvan selde telef olurken, 100 dekara yakın fındık arazisi zarar gördü. Maddi bilançosu tam olarak belirlenemeyen selin yaraları devlet tarafından sarılmaya çalışılırken, tehlike arz eden okul binası yıkıldı, derede DSİ ekipleri tarafından ıslah çalışması başlatıldı, mahalle halkının afet bölgesine dönüşüne izin verilmedi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri, bölgede arazi çalışması yaparak yaşanan selin sebebini araştırdı. KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyeleri Prof. Dr. Ömer Yüksek, Doç. Dr. Erol Şadoğlu ve Dr. Osman Üçüncü ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Trabzon Şubesi Başkanı İnş. Müh. Muzaffer Aydın tarafından yapılan arazi çalışmasında selin nedeni olarak “Çamlıktepe Deresi’nin heyelanla akan malzeme ile dolması ve oluşan gölün ani olarak boşalması" gösterildi.
Çamlıktepe mahalle sakinlerinden Mustafa Yakupoğlu, selin üzerinden geçen 1 ayın ardından ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek “Her şey ortada. Denilecek bir şey yok. Ne yapacağımızı şaşırdık, önümüz kış ne olacak bilemiyoruz. Adeta haritan silindik” ifadelerini kullandı.

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...
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