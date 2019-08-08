Cammu Keşmir'de 500 kişi gözaltında

Ülke basınında yer alan haberlerde, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i ikiye bölme ve eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararıyla ilgili bölgede gerginlik devam ederken polisten kaçan bir protestocunun Jhelum Nehri'ne atladığı ve yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bölgede olası şiddet olaylarını engellemek için son birkaç günde aralarında politikacı ve aktivistlerin de bulunduğu en az 500 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Hint basınında Cammu Keşmir'in Rajouri bölgesinde Hindistan ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı ateş açıldığı kaydedildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Cammu Keşmir konusuyla ilgili bugün halka hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, bölgedeki durumu değerlendirmek için Cammu Keşmir'i ziyaret ediyor. Cammu Keşmir'i ikiye bölme ve eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararı, dün eyaletin Kargil bölgesinde protesto edilmişti.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILDI



Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.