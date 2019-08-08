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Cammu Keşmir'de 500 kişi gözaltında

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Hindistan'da, Cammu Keşmir bölgesiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından gerginlik sürerken, en az 500 kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

Cammu Keşmir'de 500 kişi gözaltında

Ülke basınında yer alan haberlerde, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i ikiye bölme ve eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararıyla ilgili bölgede gerginlik devam ederken polisten kaçan bir protestocunun Jhelum Nehri'ne atladığı ve yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bölgede olası şiddet olaylarını engellemek için son birkaç günde aralarında politikacı ve aktivistlerin de bulunduğu en az 500 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Hint basınında Cammu Keşmir'in Rajouri bölgesinde Hindistan ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı ateş açıldığı kaydedildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Cammu Keşmir konusuyla ilgili bugün halka hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, bölgedeki durumu değerlendirmek için Cammu Keşmir'i ziyaret ediyor. Cammu Keşmir'i ikiye bölme ve eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararı, dün eyaletin Kargil bölgesinde protesto edilmişti.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILDI

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı. Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'si ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan Pakistan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sen bir el at reis
70 yıl önce ingilizler çekilirken buraya bomba bırakıp gitmişler
hiç bir şey olmaz. hep böyle yapıyorlar. atar gider. vurun bakalım sıkıyorsa birbirinizi. anca aba altından sopa gösteriyorlar birbirlerine. aynı durum abd ile iran arasında da yaşanıyor
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