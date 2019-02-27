HABER

Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2019 22:04 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterdeki 6 Hava Kuvvetleri mensubu ile bir sivil yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü

Hindistan basınının üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cammu Keşmir'de bu sabah Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopter düştü. Yetkililer, olayda 6 Hava Kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurdu.

Yetkililer, helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

(AA)

PARTNERHayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!Hayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!
Venezuela’da Yaşayan Türk Gazeteci Anlattı: Neler Oluyor? Venezuela’da Yaşayan Türk Gazeteci Anlattı: Neler Oluyor? 
Komşuda korkutan deprem!Komşuda korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan helikopter Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'da 4 büyüklüğünde deprem

Komşuda korkutan deprem!

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine Instagram'da istifasını geri çekti

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine istifasını geri çekti

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.