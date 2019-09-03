"Cammu Keşmir, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi"

BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından bölgenin "dünyanın en büyük açık hava hapishanesine" dönüştüğünü bildirdi.

Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını ortadan kaldırmasından önce de bölgedeki durumun kötü olduğunu belirterek, "Ancak şimdi kötüden en kötüye doğru gidiliyor. Cammu Keşmir, şu anda dünyanın en büyük açık hava hapishanesi." diye konuştu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldıktan sonra başlattığı sokağa çıkma yasağı, telefon hatları ve internetin kesilmesi gibi önlemler dolayısıyla hayatın durma noktasını geldiğini aktaran Han, "29 gündür ilaç ve gıda ürünlerine erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle Cammu Keşmir adeta 'taş devrine' döndü." ifadelerini kullandı.

Han, son dönemde Cammu Keşmir'deki 4 ila 6 bin gencin yakalanıp Hint hapishanelerine gönderildiğine dikkati çekerek, bu kişilerin yakınlarının kendilerinden haber alamadığını kaydetti.