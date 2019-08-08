"Cammu Keşmir sorunu, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmeli"

Cammu Keşmir'in nihai statüsünün BM Sözleşmesi doğrultusunda barışçıl yollarla belirlenmesi gerektiğinin ifade edildiği Hindistan ve Pakistan arasındaki Simla Anlaşması'na atıfta bulunan Guterres, "Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir. Ayrıca söz konusu sorun, BM kararları doğrulsunda barışçıl yollarla çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan ve Pakistan'a maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulunan Guterres, BM'nin Cammu Keşmir konusunda BM Sözleşmesi ve Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin, "Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir. Bu sorun, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir." ifadesini kullandı.

Guterres, Cammu Keşmir'de insan haklarının gerilemesine neden olacak kısıtlamaların da endişe verici olduğunu kaydetti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

