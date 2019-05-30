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Cammu Keşmir'de çatışma: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:38 | Son Güncelleme

Hint güvenlik güçlerinin bağımsızlık yanlısı gençlik gruplarının protestosuna yaptığı müdahalede 1 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde Hint güvenlik güçlerinin bağımsızlık yanlısı gençlik gruplarının protestosuna yaptığı müdahalede 1 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, olaylar Kulgam bölgesinde bir grup direnişçiyle Hint güvenlik güçleri arsında çıkan silahlı çatışmayla başladı. Güvenlik güçleri, çatışmanın başlamasıyla bölgede toplanan silahsız protestocu kalabalığa plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kulgam Baştabibi Fazıl Kolçak, yaptığı açıklamada, müdahalenin ardından 50'den fazla yaralı protestocunun bölgedeki hastane ve polikliniklere sevk edildiğini, durumu ağır yaralı olan 7'sinin başkent Srinagar'a gönderildiğini belirtti.

Öte yandan Kulgam'ın bağlı olduğu Pulvama vilayeti Sağlık Müdürü Abdül Raşit Para, hastanelere ulaştırılanlar arasında Sacit Ahmed adlı bir gencin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yaralıların büyük bölümünün plastik mermilerle gözlerinden yaralandığı bildirildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir çatışma protesto

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