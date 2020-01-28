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Cammu Keşmir'de çatışma: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'de çatışma: 1 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir direnişçi öldü, bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Anantnag bölgesinde devriye görevindeki güvenlik kuvvetleri ile Keşmirli direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir direnişçi öldü, bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Hint yetkililer, bölgenin kordon altına alındığını ve arama operasyonu başlattıklarını duyurdu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü. Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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