Cammu Keşmir'de çatışma

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi ile 1 polis öldü.
Polis, ihbar üzerine Srinagar şehrinde bir semti güvenlik çemberine alan güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan ve yarım saat süren çatışmada 2 direnişçi ve 1 polisin öldüğünü belirtti. Çatışmada 3 emniyet yetkilisinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Çatışmanın ardından Srinagar'ın bazı mahallelerinde düzenlenen Hindistan karşıtı protestolara polis, göz yaşartıcı gaz ve bilye atarlarla müdahale etti.
Polisin, olaylar sırasında görüntü alan gazetecilere de müdahale ettiği belirtildi.
İnternet erişiminin askıya alındığı bölgede, eğitime ara verildi.
Hindustan Times'da yer alan haberde, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasındaki çatışma sırasında 1 sivilin de yaşamını yitirdiği, ölü sayısının 4 olduğu öne sürüldü.
- Keşmir sorunu
İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
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