Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre polis, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin, Shopian kasabasının Zainapora köyünde operasyon başlattığını belirtti.

Polis, operasyon sırasında direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü açıkladı.

Direnişçilere ait bazı silah ve mühimmatların ele geçirildiğini ifade eden polis, halka çatışma bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi öldü.

