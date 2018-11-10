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Cammu Keşmir'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

Hindistan güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 2 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre polis, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin, Pulwama kasabasının Tekkin köyünde operasyon başlattığını belirtti.

Polis, operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü açıkladı.

Çatışma bölgesinden direnişçilere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.
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- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir direnişçi Hindistan

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